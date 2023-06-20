تنفيذاً لأمر خادم الحرمين.. وصول أولى طلائع الحجاج المستضافين إلى مكة المكرمة (صور)

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، اليوم، 332 حاجاً وحاجة من 31 دولة حول العالم، يمثلون أولى طلائع ضيوف البرنامج لمقر استضافتهم بمكة المكرمة، تنفيذاً للأمر السامي الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم.

وأنهت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وفي وقت مبكر، كافة الإجراءات لتنفيذ الأمر السامي الكريم، بالتنسيق والتكامل مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والملحقيات الدينية التابعة للوزارة في الخارج لاختيار المستضافين وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات، وفق منظومة شاملة تضمن الرقي بالخدمات المقدمة لهم منذ بدء مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة لتأدية المناسك.

وتسعى وزارة الشؤون الإسلامية بقطاعاتها المختلفة كافة، وبإشرف مباشر من الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، لتقديم أرقى الخدمات للمستضافين كي يؤدوا مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة ويعودوا إلى بلادهم، كحلقة من سلسلة فريدة تمثل الجهود المباركة والمبادرات المتواصلة في سبيل خدمة الدين والأمة الإسلامية مع الحرص على شمولية البرنامج لأكبر عدد من الجنسيات ممن لم يسبق لهم الحج.

ورفع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على تمكينهم من الحج في هذا البرنامج النوعي، الذي يعكس حرص وجهود القيادة الرشيدة في تلمس حاجات المسلمين في أقطار العالم، وإعانتهم على أداء ركن الحج وفق منظومة متطورة ومتكاملة من الخدمات.

كما ثمنوا الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم من وزارة الشؤون الإسلامية، والتجهيزات المقدمة لهم منذ مغادرتهم وحتى وصولهم مكة المكرمة، سائلين الله القدير أن يديم على المملكة وقيادتها الرشيدة نعمة الأمن والتقدم والرقي وأن يتقبل من كافة الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.