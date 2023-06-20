تفاصيل عقد #ميسي مع #إنتر_ميامي وموعد الظهور الأول

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تفاصيل موعد ظهور الأرجنتيني ليونيل ميسي وعقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وأكدت صحيفة "ماركا"، أن عملية انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، لن تكتمل قبل 5 يوليو المقبل، موعد فتح باب الانتقالات في الدوري الأمريكي.

وأوضحت ماركا أنه من المتوقع أن يخوض ميسي، مباراته الأولى بقميص إنتر ميامي ضد كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات يوم 21 يوليو

وكشفت الصحيفة أن ليونيل ميسي سيحصل على 50 مليون دولار على الأقل سنويا مع النادي الأمريكي.

وتابعت ماركا أن إجمالي عقد ميسي الذي يمتد لعامين ونصف يبلغ 150 مليون دولار، وهذا الرقم يتضمن راتب البرغوث ومكافأة التوقيع، بالإضافة إلى حصوله على حصة في ملكية النادي عقب الاعتزال.

وسيحصل نجم برشلونة السابق، على أموال إضافية من 3 رعاة لإنتر ميامي طوال تجربته في الدوري الأمريكي.