دعماً للمنشآت.. تخفيض رسوم الاشتراك في منصة «قوى» بنسبة 15%

أعلنت منصة «قوى»، التابعة لوزارة الموارد البشرية، تخفيض رسوم الاشتراك في المنصة بنسبة 15%، ضمن مبادرة تشجيع المنشآت على الانضمام إلى المنصة، لتصبح رسوم المنصة لأقل فئة نحو 935 ريالاً، بعد أن كانت 1100 ريال، ورسوم الفئة التالية 1955 ريالاً، بدلاً من 2300 ريال.

كما تضمن القرار تخفيض قيمة تفويض الصلاحيات ضمن المبادرة إلى 316.25 ريال، علماً بأن رسوم المنصة بصفة عامة للسنة الواحدة، ويتم إلغاء اشتراك المنشأة حال كان المستخدم المفوض له موظفاً واستقال من الشركة.

ولا يمكن نقل الاشتراك من مستخدم مفوض إلى مستخدم مفوض آخر، بل تشترط المنصة وجود اشتراك جديد، وفي حال تم إلغاء الاشتراك فلن يتمكن المشترك من استرداد اشتراكه والاستفادة من الخدمات، ويتطلب اشتراك جديد في حال رغبة الاشتراك مجدداً.

وبدأت منصة «قوى» خلال الفترة الماضية بإيقاف نقل خدمات بعض الموظفين إلى المنشآت عند وصول المنشأة إلى الحد الأعلى المسموح به من مهن العمالة غير المرتبطة بالنشاط لكيان المنشأة، وطالبت بعض المنشآت الراغبة في نقل خدمات موظفين إليها، عملهم لا يرتبط بمهنة المنشأة، بضرورة اختيار موظف ذي مهنة أخرى.

وبدأت المنصة في وقت سابق رفض طلبات تعديل نشاط المنشآت عند وجود مهن عمالة لا تتناسب مع النشاط الجديد، واشترطت تغيير مهن العمالة لما يتوافق مع النشاط المسجل بالسجل التجاري.

أما في حال كانت مهن العمالة متوافقة مع النشاط الجديد، فسيسمح بتغيير نشاط المنشأة آلياً، إذا كان طلب تغيير النشاط الحالي إلى آخر بنسبة توطين أعلى، أما في حال كان الطلب بتغيير النشاط إلى آخر أقل في نسبة التوطين فستتم إحالة الطلب إلى لجنة تغيير الأنشطة لدراسته.