بدء إصدار تصاريح ذبح الأضاحي لأصحاب المطاعم والمطابخ في المدينة المنورة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة البدء في إصدار تصريح ذبح الأضاحي، لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 10 – 13 ذي الحجة، لأصحاب المطاعم والمطابخ، وذلك عبر منصة «بلدي».

وأفادت الأمانة بأن هذه الخدمة ستكون مجاناً، وسيستمر التقديم عليها حتى 5 ذي الحجة الجاري، وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وتواصل الأمانة جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء عنها، وتهدف من تقديم هذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم، لذبح الأضاحي بسهولة دون تكّبد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ، وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة، وتسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.