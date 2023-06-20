للعام الثاني على التوالي.. توفير 1000 «سكوتر كهربائي» لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن

توفر الهيئة العامة للنقل 1000 «سكوتر كهربائي» لتسهيل تنقل الحجاج، وتوفير خيارات نقل متعددة في موسم حج هذا العام 1444 هـ، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعد إطلاق الخدمة بشكل تجريبي خلال موسم حج العام الماضي 1443هـ.

وتهدف خدمة «السكوتر الكهربائي» في الحج إلى تحسين تجربة الحجاج، وتسهيل تنقلهم أثناء تأديتهم لهذه الشعيرة، وبما يضمن تقليص مدة التنقل خلال تحرك الحجاج، مع تخصيص مسارات محددة معزولة عن حركة المشاة والمركبات، لتسهيل استخدامها والحفاظ على سلامة الحجاج.

ويتكون مسار الخدمة من حارتين ذهاباً وإياباً، ويبلغ طوله «2 كم» تبدأ من محطة «كدانة» وحتى نفق «محبس الجن»، المؤدي إلى محطة «باب علي» في المسجد الحرام.

ووفرت الهيئة فريقاً متخصصاً لهذه الخدمة لتوعية الحجاج بالطرق الصحيحة للاستفادة منها، مع العمل بشكل مستمر على تطويرها وتحسينها ووضع الاشتراطات اللازمة لها.