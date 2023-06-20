الهيئة الملكية للرياض: استعدادات استضافة «إكسبو 2030» ستكون جاهزة قبل موعد المعرض بسنتين

بدأت السعودية في استعراض ملف استضافة الرياض لمعرض «إكسبو 30» أمام دول العالم، وذلك ضمن فعالية للمكتب الدولي للمعارض.

وقال المهندس إبراهيم السلطان، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للرياض، في كلمته خلال الحدث، إن المملكة تخطط للانتهاء من مقر استضافة «إكسبو 30» قبل المواعيد المحددة.

وأوضح «السلطان» أن «استعدادات استضافة (الرياض إكسبو 30) ستكون ستكون جاهزة قبل موعد المعرض بسنتين، أي أنه بحلول عام 2028 ستكون كل هذه الاستعدادات جاهزة».

وواصل ريس الهيئة الملكية للرياض: «نخطط لاستضافة أكثر من 120 مليون زائر في 2030».