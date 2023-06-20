السفيرة السعودية في واشنطن: ملتزمون بتنظيم أفضل نسخة من مؤتمر #إكسبو في تاريخه.. وتأشيرة خاصة لحضوره #عاجل #إكسبو_2030

قالت السفيرة السعودية في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، إن المملكة ملتزمة بتنظيم أفضل نسخة من مؤتمر ومعرض «إكسبو» في عام 2030 عبر تاريخه، معلنة في الوقت ذاته توفير تأشيرة خاصة لحضوره.

وأضافت السفيرة السعودية خلال استعراض ملف استضافة الرياض لمعرض «إكسبو 30» أمام دول العالم، ضمن فعالية للمكتب الدولي للمعارض: «الرياض وجهة سياحية عالمية استثنائية، وستكون جاهزة لاستضافة إكسبو 2030».

وواصلت: «سيتم توفير تأشيرة خاصة لحضور إكسبو الرياض 2030».

وأضافت الأميرة ريما بنت بندر: «إكسبو الرياض 2030 سيركز على التواصل والشمولية مع جميع الثقافات».