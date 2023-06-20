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طبيب: لا تترك هذا الأدوية في السيارة خلال فصل الصيف

20 يونيو 2023 · < 1 minute

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من وضع نوعية معينة من الأدوية في السيارة، مشيراً إلى أن هذا التصرف يؤدي إلى تلفها.

وقال «النمر» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «في هذا الصيف ترك أدوية الضغط داخل السيارة يتلف المادة الفعالة فيها، فتصبح عديمة الفائدة، بل قد تكون مضرة».

وأضاف استشاري أمراض القلب: «يجب حفظ هذه الأدوية في درجة حرارة لا تزيد عن ٢٥ درجة مئوية».

وفي شأن أخر، طالب الدكتور خالد النمر ضيوف بيت الله الحرام بتفادي التعرض لضربة الشمس، قائلاً: «ارجوا منكم تفادي التعرض لضربة الشمس بشرب السوائل الكافية، واستخدام المظلة الشمسية، وتجنب الخروج في أوقات الذروة والازدحام، وكذلك وقت اشتداد الظهيرة».

 