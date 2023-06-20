ضبط 227 مخالفة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية 

تمكنت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 227 مخالفة.

وجاءت المخالفات عبارة عن الرعي الجائر بالإبل والأغنام، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، والدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح بذلك.

وقالت إدارة الحماية في بيان إن قيمة المخالفات تراوحت بين 500 ريال إلى 25 ألف ريال، وتم إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.

ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، والإسهام في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.