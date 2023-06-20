لأول مرة منذ 40 عامًا.. #السعودية تسجل أعلى مستوى لمتوسط هطول الأمطار

سجلت المملكة العربية السعودية، أعلى متوسط هطول أمطار خلال العام الحالي لأول مرة منذ 40 عامًا.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في بيان إن متوسط هطول الأمطار في المملكة سجّل مستوىً قياسيًّا بلغ 110 ملم خلال الموسم المطير الذي يمتد من أكتوبر 2020م إلى أبريل 2023م.

وأضافت حسب البيان، إن الزيادة تقدر بنحو 40% عن أعلى متوسط تم رصده خلال 40 عامًا، والذي بلغ 79 ملم.

واستعرضت وزارة البيئة في محاضرة بعنوان "تحليل الحالات المطرية لعام 1444هـ ومدى تأثيرها على مصادر المياه"، مخرجات الشبكة الهيدرولوجية، وآبار المراقبة الدورية.

وكشفت عن كميات هطول الأمطار وحجم مياه السيول الواردة والمنصرفة من السدود خلال 2023م، مشيرةً إلى أن محطات القياس بمنطقة الرياض سجلت أعلى متوسط عمق للهاطل المطري بـ222 ملم.

وقالت وزارة البيئة، إن أعلى هاطل مطري يومي تم تسجيله بتاريخ 24 نوفمبر 2022 بمنطقة مكة المكرمة بـ167 ملم، تليها جازان في 13 مارس 2023 بـ148 ملم.

وأوضحت أن حجم السيول الواردة لمناطق المملكة خلال الموسم المطير بلغ 2.15 مليار متر مكعب.