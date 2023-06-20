حريق في مقر جهاز المخابرات العامة بـ #الخرطوم.. ومصادر بالجيش السوداني تتهم #الدعم_السريع

قالت مصادر عسكرية سودانية، إن قوات الدعم السريع قصفت المقر الرئيسي لجهاز المخابرات العامة في الخرطوم.

وأضافت وكالة “رويترز” للأنباء، أن الجيش السوداني نشر صورا لما يبدو أنه حريق كبير في مقر المخابرات بالخرطوم.

وأكد مراسل قناة “الحدث” أن الأسلحة الثقيلة اختفت من العمليات العسكرية في أم درمان.

وتتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، رغم سريان الهدنة الإنسانية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قد قال في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه لم يخطط للحرب ولم يذهب لها، قائلا: “نسعى لتخليص السودان من النظام البائد”.

وأضاف حميدتي أنه مستعد للتعاون مع أي لجنة للتحقيق في اغتيال والي غرب دارفور، مشيرا إلى أن استخبارات الجيش سلحت قبائل في دارفور لزرع الفتنة.

وتابع حميدتي: “لا بد من حل شامل في السودان والحرب ستكون حدا فاصل للظلم الذي يتعرض له السودانيون”، موجها الشكر لكل من السعودية والولايات المتحدة وكل المنظمات والدول على مساعيها.