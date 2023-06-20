رونالدو يقود هجوم #البرتغال لمواجهة #أيسلندا في تصفيات #يورو_2024

يستعد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب أيسلندا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يونيو الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة إلى بطولة اليورو 2024، على ملعب لاوغاردالسفولور

تشكيل البرتغال لمواجهة أيسلندا:

أعلن روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة مضيفه أيسلندا، والذي ضم كلا من:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: بيبي - دانيلو - روبين دياز.

خط الوسط: ديوجو دالوت - روبين نيفيز - برونو فيرنانديز - جواو كانسيلو.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - رافاييل لياو - كريستيانو رونالدو.

ويتواجد منتخب البرتغال ضمن المجموعة العاشرة رفقة كلًا من سلوفاكيا، لوكسمبرج، البوسنة والهرسك، ليشتنشتاين، وأيسلندا.

ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط، من إجمالي الانتصار في ثلاث مباريات، فيما يتواجد منتخب أيسلندا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.