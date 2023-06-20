الخارجية القطرية: العمل جار لفتح السفارات بين #قطر و #البحرين

كشفت وزارة الخارجية القطرية، عن آخر تطورات عودة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والبحرين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، الدكتور ماجد الأنصاري، في تصريحات اليوم الثلاثاء إن العمل جار لفتح السفارات بين قطر والبحرين، خاصة بعد عودة الطيران بينهما بمعدل 6 رحلات يوميا.

وأضاف أن لجنة المتابعة القطرية - البحرينية عقدت اجتماعها الثالث في مدينة الدوحة استكمالا لاجتماعاتها السابقة، تنفيذا لما تضمنه بيان العلا، ووفقا لإرادة قيادتي البلدين، وبما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وجاء ذلك بعد إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات، واستئناف سفارة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي وسفارة الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالهم.