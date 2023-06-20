مكونات وشخصيات سياسية في #حضرموت تعلن إنشاء #مجلس_حضرموت_الوطني

أعلنت مكونات وشخصيات سياسية في حضرموت، عن إنشاء مجلس حضرموت الوطني.

وأكد مجلس حضرموت الوطني، الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية.

وشدد مجلس حضرموت، على أهمية مبادرة التحالف لدعم السلطة المحلية في تحسين الأوضاع.

وقال مجلس حضرموت الوطني، إنه يمنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة.

وجاء تأسيس المجلس استجابة لدعوة الحكومة السعودية، ومساعيها المخلصة في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني، لتوحيد الصف، وتغليب نهج الحوار لحل الخلافات، والتفرّغ للإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وحشد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

ودعا الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أبناء محافظة حضرموت إلى تعزيز المكانة العظيمة التي خلدوها عن محافظتهم العريقة في ذاكرة الأجيال كمهد للحضارة الإنسانية، ومصدر إلهام في التنمية والإعمار، واحترام مؤسسات الدولة، ونشر ثقافة التعايش والوسطية في مختلف انحاء العالم.

جاء ذلك في لقاء موسع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حضره مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وضم محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، والسلطة المحلية، والقيادات والوجهاء، والشخصيات الاجتماعية المشاركة في المشاورات الحضرمية برعاية كريمة من السعودية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس والحكومة على دعم جهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن، والسكينة العامة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وفي المقدمة إيجاد الحلول الجذرية لقطاع الكهرباء، والخدمات الأساسية، بما يليق بالدور الرائد لمحافظة حضرموت في مختلف الميادين.