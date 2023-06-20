أمير_القصيم: رغم كثرة رجال الأعمال في المنطقة إلا أن نشاطهم “ضعيف جدا جدا”

انتقد أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، نشاط رجال الأعمال في القصيم.

وقال أمير القصيم خلال إطلاق منصة برنامج التوازن التنموي، إنه رغم كثرة رجال الأعمال من المنطقة لكن لا يزال نشاطهم والاستثمار في المنطقة ضعيف جدا جدا.

وأضاف الأمير فيصل بن مشعل، إن نشاط رجال الأعمال لا يرتقي إلى ما تتميز به المنطقة من مشاريع البنية الأساسية التي نفذتها الدولة والقوة الشرائية وميز تنافسية كثيرة.

واليوم أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، المنصة الإلكترونية لبرنامج التوازن التنموي التي تهدف إلى المساهمة في خلق التوازن التنموي للمشاريع والمهرجانات والفعاليات بمدن ومحافظات المنطقة.

وقال إن إطلاق برنامج التوازن التنموي في عدة مراحل أولها تسليط الضوء على مدن ومحافظات المنطقة والتعريف بنشاطها وأبرز مشاريعها وتخصصها ثم بعد ذلك تقييم الميز النسبية لتحفيز الحراك التنموي.

وترتكز مبادرة التوازن التنموي على 5 أهداف هي: