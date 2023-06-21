“#الزعاق”: اليوم.. الأطول نهاراً والأقصر ليلا في السنة

أكد خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الأربعاء سيكون الأطول نهارا والأقصر ليلا في السنة.

وأضاف الزعاق، أن الشمس ستصل في تمام الساعة «5:58» عصر اليوم الأربعاء، إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال أي أنها ستتعامد على مدار السرطان.

وأوضح "الزعاق" أن طول نهار اليوم الأربعاء سيشمل جميع المناطق الواقعة شمال خط الاستواء، لافتا إلى أن في الدول العربية فسيكون طول الليل قرابة 14 ساعة وعلى الدول الإسكندنافية (شمال أوروبا) قرابة 19 ساعة وسيكون طول النهار على القطب الشمالي 6 أشهر.