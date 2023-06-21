بعد زيارة “#بلينكن” لـ”#بكين”.. “#بايدن” يصف الرئيس الصيني بـ”لقب مسيء”

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ بلقب مسيء، على الرغم من الزيارة التي أجراها لـ"بكين" وزير الخارجية انطوني بلينكن.

ووصف "بايدن" في تصريحات خلال تواجده بولاية كاليفورنيا الأمريكية رئيس الصين بـ" ديكتاتور"، مضيفا إن "شي" شعر بالحرج الشديد عندما أُسقط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة هذا العام.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات غداة لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن بشي في زيارة إلى الصين استهدفت تخفيف التوتر بين البلدين.

وقال بايدن في حفل لجمع تبرعات في كاليفورنيا: "السبب الذي جعل شي جين بينغ منزعجا للغاية عندما أسقطت ذلك المنطاد بما عليه من معدات تجسس، هو أنه لم يكن يعلم أنه كان موجودا هناك".