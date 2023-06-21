بعد انتهاء #هدنة الـ72 ساعة.. اشتباكات عنيفة بين #الجيش_السوداني و #الدعم_السريع في الخرطوم

وقعت اشتباكات عنيفة في منطقة المهندسين وحي الفتيحاب بأم درمان في الخرطوم.

كما حلق الطيران الحربي في سماء أم درمان فيما استخدمت قوات الدعم السريع مضادات أرضية.

ويأتي ذلك ، مع انتهاء الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الأربعاء والتي استمرت لمدة 72 ساعة.

كانت أعلنت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، السبت الماضي، اتفاق ممثلي الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، على وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، لمدة 72 ساعة، اعتباراً من 18 إلى 21 يونيو الجاري.

وعلى الرغم من هدنة الـ3 أيام، إلا أن الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، تبادلا الاتهامات، الثلاثاء، بقصف مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة في الخرطوم، وذلك بعدما أوردت «رويترز»، صورا قالت إنها حريق كبير بمقر الجهاز.