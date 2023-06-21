بـ44 مئوية.. مكة والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة  

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الأربعاء في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر" أن مدينة مكة والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة بـ44 درجة مئوية، فيما تسجل المدينة 42 درجة مئوية، وسجلت الرياض كذلك 42 درجة مئوية.

وأكد المركز أن مدينتا أبها والباحة سجلتا أدنى درجة حرارة بـ18 درجة مئوية، فيما سجلت طريف 19 درجة مئوية.

على جانب آخر، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء: