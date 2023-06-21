استشاري يوجه نصيحة لمرضى القلب والسكري لقضاء عيد الأضحى بدون مضاعفات

قدم استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكري وقصور الكلى، لقضاء عيد الأضحى من دون مضاعفات.

وقال في تغريدة على "تويتر"، لمرضى القلب والسكري وقصور الكلى ومن يعانون السمنة ، استمتع بالعيد مع الناس لكن لا تُكثر من تناول اللحوم و الكبدة والمقلقل .

وأكد أن هذه الأطعمة تؤدي إلى رفع مستوى الدهون الثلاثية في الجسم ، وكذلك الكولسترول ، كما ترفع ملح اليوريك في الدم، كما تزيد من هجمات النقرس في المفاصل.

ويبدأ عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 من شهر يونيو الجاري.