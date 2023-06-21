الأخبار المحلية

النائب العام يأمر بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي فيه إساءة لأحد الوافدين

21 يونيو 2023 · < 1 minute
النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب
النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن ظهور شخصين في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من خلال قيامهم بالإساءة لأحد الوافدين وذلك بظهور أحدهما متنكرا بزي نسائي أثناء تواجدهم في المركبة، وتوثيق فعلهم ونشره، مما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة .

فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكورين وتحريك الدعوى الجزائية بحقهما، تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات الرادعة .

وأضاف المصدر أن النيابة العامة ترصد كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة أوحقوق الآخرين أو حياتهم الخاصة، والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم .

 

 