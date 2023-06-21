غدا.. بداية إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1444هـ

بنهاية اختبارات اليوم الأربعاء، ينتهي الفصل الدراسي الثالث والعام الدراسي للعام الحالي 1444 ه، ويدخل طلاب المدارس غدا الخميس في إجازة نهاية العام.

وانطلقت الأحد الاختبارات في جميع المراحل الدراسية، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وتستمر لمدة خمسة أيام، على أن يتم إعلان النتيجة الخميس.

ومن المقرر أن يحصل الطلاب بعد انتهاء اختبارات الفصل الثالث للعام 1444 هـ غدًا الخميس على إجازة نهاية العام الدراسي، والتي تستمر لمدة 60 يومًا، حيث سيبدأ العام الدراسي الجديد في شهر صفر 1445 هـ.