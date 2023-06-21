أفضل اللاعبين فى أفضل نادي في السعودية.. كريم بنزيمة يوجه رسالة لـ”كانتي” (فيديو)

وجه لاعب ريال مدريد الأسباني سابقا والمنتقل حديثا إلى صفوف نادي اتحاد جدة كريم بنزيمة رسالة إلى مواطنه الفرنسي "نجولو كانتي" عقب انتقاله إلى الاتحاد.

وقال "بنزيمة" في مقطع فيديو نشره حسابه النادي اليوم الأربعاء، عقب التوقيع رسميا مع "كانتي"،:" ذات يوم اخبرتك بأنك الأفضل .. اننى سعيد باللعب معك مرة أخرى، وبالتأكيد في أفضل فريق في السعودية.. اراك في جدة".

ومن جانبه رد "كانتي" على "بنزيمة" قائلا :" شكرا كريم.. سعيد برؤيتك للمرة الثانية.. سعيد باللعب معك.. مع أفضل لاعب في العالم".