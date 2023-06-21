32 قتيلا و مصاباً في حادث انقلاب قطار بهذه الدولة العربية

قُتل شخصان وأصيب أكثر من 30 آخرين، فجر اليوم الأربعاء، خلال انقلاب قطار الخطوط البعيدة الرابط بين تونس العاصمة ومحافظة قابس، وذلك على مستوى محطّة مساكن شرق البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن القتيلين هما سائق الحافلة ومساعده، في حين تم نقل الجرحى الذين تفاوتت درجة إصاباتهم إلى المستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، انقلاب القطار بالكامل وخروجه عن السكة، مما تسبب في تضرر أغلب عرباته، وأدّى إلى حالة من الفزع والخوف بين المسافرين، كما تم تداول صور الضحايا، فيما تحقّق السلطات المسؤولة، في أسباب الحادث الذي لم تعرف دوافعه بعد.