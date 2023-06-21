ارتفاع أسعار النفط.. وخام “برنت” عند 76 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في تعاملاتها الصباحية اليوم الأربعاء، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا، أو 0.31%، إلى 76.21 دولار للبرميل.

فيما أضافت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب بنحو 37 سنتا، أو 0.52%، إلى 71.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش.

وارتفع الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن بناء المنازل في الولايات المتحدة ارتفع في مايو إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عام.

وزادت تصاريح البناء، مما يشير إلى أن سوق الإسكان قد تتعافى بعد أن تأثرت برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة.

وتؤثر قوة الدولار على الطلب على النفط لأنها تجعل السلعة المسعرة بالعملة الأميركية أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.