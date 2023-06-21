“الدفاع الروسية”: تصدينا لهجوم جديد بالمسيرات على موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء ، عن أنها نجحت في التصدي لهجوم بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية، مؤكدة أن كييف حاولت تنفيذ هجوم، باستخدام طائرات دون طيار على منشآت بضواحي موسكو.

وأضافت الدفاع الروسية، أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم على أهداف في منطقة موسكو، بواسطة 3 طائرات دون طيار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم ردع جميع الطائرات عن طريق الحرب الإلكترونية، وفقدت جميعها السيطرة، وأُسقطت دون وقوع إصابات أو أضرار.

من جانبه قال حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، إن طائرتين بدون طيار، سقطتا صباحا، عند اقترابهما من مستودعات عسكرية في الضواحي، ولم تقع أضرار أو إصابات. جاء ذلك وفق ما نشر في سبوتنيك.