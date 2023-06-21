استئصال ورم من رأس حاجة مغربية في المدينة المنورة

نجح فريق طبي مختص بجراحة المخ والأعصاب بمستشفى المدينة المنورة الرئيسي، بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، في استئصال ورم من رأس حاجة مغربية في العقد السادس من العمر .

وقال تجمّع المدينة الصحي: إن المريضة حضرت لطوارئ المستشفى بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة، وهي تعاني من فقدان الوعي وضعف النصف الأيسر من الجسم مع صعوبة في النطق، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأشعة الرنين المغناطيسي، تبيّن وجود ورم في الجزء الحقفي الأيمن من الرأس.

وأوضح أن الكادر الطبي قرّر إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم، تكللت بالنجاح، وتحسّنت الحالة الصحية للمريضة بعد تلقيها الرعاية الطبية في المستشفى، واستعادتها النطق والقدرة على المشي.

واختتم: غادرت الحالة المستشفى وهي بصحة جيدة تسمح لها بإتمام مناسك الحج.