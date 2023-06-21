إتلاف 38 طنًا حلويات ومعجنات مصنوعة من مواد منتهية الصلاحية في جدة

أتلفت أمانة محافظة جدة 38 طنًا من الحلويات والمعجنات المصنوعة من مواد أولية منتهية الصلاحية، وذلك أثناء ضبط عمالة مخالفة داخل استراحة في حي "مريخ" جرى استغلالها لإعداد المواد الغذائية.

وأوضحت أمانة جدة أن الفرق الرقابية تمكنت من رصد استراحة بنطاق "أبرق الرغامة"، جرى استغلالها من قبل عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وتحويلها إلى معمل لإعداد وتخزين الحلويات باستخدام مواد منتهية الصلاحية مجهولة المصدر، بالإضافة لتدني مستوى النظافة، حيث يجري إعداد الغذاء بطرق مخالفة لكافة الاشتراطات الصحية، وإعداد وتخزين المأكولات في بيئة صحية سيئة.

وثمّنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.