النصر ينافس #برشلونة على صفقة الموسم

كثف نادي النصر من المفاوضات لحسم صفقة الكرواتي بروزوفيتش لاعب فريق إنتر ميلان لضمه بداية من الموسم المقبل.

وأكدت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن النصر رفع العرض المقدم لإنتر ليصبح 18 مليون يورو لضم النجم الكرواتي.

وأشارت إلى أن إنتر ما يزال يصر على موقفه ويطلب الحصول على عرض أكبر، مضيفة: "النصر يمكن أن يقدم عرضا جديدا في الساعات المقبلة".

وتابعت الشبكة أن النصر يواجه منافسة قوية من نادي برشلونة، الذي عرض على بروزوفيتش عقدا لمدة 3 سنوات مقابل 7 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وألمحت إلى أن "البارسا جاهز لوضع عرض مماثل للمقابل المالي الذي سيعرضه النصر".

وأتمت الشبكة: "رغم عرض برشلونة لكن النصر يتمتع بالأفضلية في ضم بروزوفيتش، في ظل القوة المالية التي يتمتع بها النصر".