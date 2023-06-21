يتبقى الإعلان فقط.. #الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

توصل نادي الأهلي لاتفاق نهائي مع إدوارد ميندي حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي لضمه بداية من الموسم المقبل.

ونشر فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات عبر حسابه على تويتر، اليوم، تغريدة جاء فيها، "تشيلسي توصل لاتفاق شفهي مع الأهلي لانتقال إدوارد ميندي لصفوف الأخير ".

وأضاف فابريزيو: "إدوارد ميندي وافق الآن على الشروط الشخصية مع النادي الأهلي، العقد سيتم توقيعه حتى يونيو 2026، وسيتم الإعلان في الساعات القادمة".

وواصل رومانو "سيتم انضمام حارس مرمى السنغال إلى الدوري السعودي من بوابة تشيلسي للبيع بشكل نهائي".