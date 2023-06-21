وحدات متخصصة لرصد وتشخيص الأمراض الوبائية والمعدية ذات الخطورة العالية بين الحجاج

تشارك هيئة الصحة العامة "وقاية" بوحدات للأمراض المعدية المتنقلة من مستوى الأمان البيولوجي الثاني والثالث، خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ، وذلك داخل المشاعر المقدسة.

وتهدف "وقاية" إلى رصد وتشخيص الأمراض الوبائية والمعدية ذات الخطورة العالية، وتعزيز الأمن الصحي، عبر توفير منظومة المختبرات المتنقلة تضم التجهيزات والتقنيات والأنظمة اللازمة للتشغيل ومستوفية للمعايير والاشتراطات العالمية للأمن والسلامة البيولوجية.

‎ويباشر هذه الوحدات كوادر صحية متخصصة في مجال المختبرات، جرى تدريبهم في مراكز عالمية متقدمة في مجال مختبرات الاحتواء العالي.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات برنامج التحول الصحي في بناء القدرات النوعية لدعم الصحة العامة والوقاية من الأمراض.