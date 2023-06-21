“عبد الله الطبية” تحذر الحجاج من تصرف غذائي يؤدي إلى التسمم

حذرت مدينة الملك عبدالله الطبية حجاج بيت الله من تصرف غذائي يؤدي إلى الإصابة بالتسمم.

وذكرت المدينة الطبية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أنه "لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي، احرص على عدم أكل بعض الأطعمة نيئة كالبيض، أو بعض الأطعمة التي يدخل في تكوينها البيض نيئا مثل المايونيز، عندما يحفظ في درجة حرارة غير مناسبة".

ووجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء 8 نصائح لضيوف الرحمن، من أجل الحفاظ على سلامة الأغذية أثناء الحج.

وتضمنت نصائح "الغذاء والدواء" للحجاج الآتي:

التأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة

لا تتناول أي غذاء تشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون أو قوام

احرص على شرب المياه المعبأة محكمة الغلق

تجنب شراء الأطعمة المكشوفة

تجنب اللحوم المطهية غير تامة النضح ومنتجات الحليب غير المبسترة

حافظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري

تأكد من تاريخ الصلاحية

لا تترك الطعام مكشوفاً