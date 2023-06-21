لأول مرة.. إطلاق حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم، إطلاق حافلات ذاتية القيادة لنقل ضيوف الرحمن من عرفة إلى مزدلفة في موسم الحج الحالي 1444هـ، وذلك للمرة الأولى.

وأوضحت الهيئة أنه تم نخصيص 6 مسارات لهذه الحافلات، ويبلغ طول المسار الواحد نحو 4 كيلومترات، بينما يبلغ عرض الحارة 11 متراً.

وبينت أن سعة الحافلة الواحدة 11 مقعداً، وتبلغ سرعتها 30 كم في الساعة، بينما تبلغ مدة السير للشحنة الواحدة 6 ساعات.

وتسهم هذه الحافلات في اختصار وقت التنقل بين المشاعر المقدسة، وتوفير خيارات تنقل متعددة للحجاج وتيسيرها، إلى جانب تعزيز الحفاظ على البيئة.