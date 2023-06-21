مدرب برتغالي على أبواب #النصر

كثف مسئولو النصر من المفاوضات مع البرتغالي لويس كاسترو لتولي المسئولية الفنية للعالمي في الموسم المقبل.

وكان نادي النصر قد وضع كاسترو ضمن الأسماء المرشحة لتولي تدريب الفريق، حسب تقرير جريدة ريكورد البرتغالية الأسبوع الماضي.

وأوضحت بعض التقارير الصحفية أن إدارة النصر حددت مهلة للمدرب البرتغالي حتى بداية الأسبوع المقبل من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن العرض المقدم له.

ويسعى النصر للتعاقد مع مدرب جديد خلفا للمدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي رحل عن تدريب الفريق وتولى دينكو إيليشيتش المسؤولية بدلا منه بشكل مؤقت.