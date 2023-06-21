السجن 6 أشهر وغرامة مالية 50 ألف ريال عقوبة ناقلي “الحجاج بدون تصاريح”

أعادت مديرية الدفاع المدني نشر العقوبات المقررة على كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية.

وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية، سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى (6) أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، على أن تتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

وشددت على أن المخالف إذا كان وافداً، سيتم إبعاده خارج السعودية، بعد قضاء عقوبته سالفة الذكر، ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

كما تتضمن العقوبات مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في ارتكاب هذه المخالفة، وذلك بحكم قضائي.