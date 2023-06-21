الأخبار الإقتصادية

تأهيل 31 جهة تحقق خاصة للمشاركة في أنشطة «تقييس»

21 يونيو 2023 · < 1 minute

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تأهيل 31 جهة تحقق من القطاع الخاص، موضحةً أن تطبيق المعايرة القانونية يسهم في حماية المستهلك ويعزز ثقته ويرفع معيار الجودة للأدوات المستخدمة.

وأضافت: يسهم ذلك في تعزيز جودة الحياة للفرد والمجتمع وذلك بمطابقة أدوات القياس للمعايير الوطنية التي تؤثر على المجتمع في مجال التجارة والبيئة والسلامة والصحة وغيرها .

وأتاحت الهيئة للجهات الراغبة في الحصول على ترخيص مزاولة أعمال التحقق المترولوجي على أدوات القياس المستخدمة في الأسواق (التحقق الدوري / تحقق بعد الصيانة) وفق الضوابط والاشتراطات الخاصة بتأهيل جهات التحقق.