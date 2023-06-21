جامعة جدة تطلق أول أكاديمية لـ “الدرونز” في السعودية

دشنت جامعة جدة اول أكاديمية لـ"الدرونز" في المملكة، وذلك على مساحة تقدر بـ 1512 متراً مربعاً، تشمل فصولاً دراسية ومكاتب إدارية ومعامل التجارب.

وتتميز هذه المساحة بساحة تدريبية مخصصة لـ "الدرونز"، تعد الأولى من نوعها في المملكة، وتقدر مساحتها بـ861،4 متراً مسطحاً، وهي تهدف إلى إيجاد بيئة علمية توفر المتطلبات الأساسية للتدريب على تصنيع وإدارة هذه الطائرات.

وقال رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، إن الجامعة حريصة على إطلاق مشاريع نوعية في إطار منهجي وبخطط مستقبلية، تعطي قيمة حقيقية لإطلاق مثل هذه المشاريع.

وأضاف "الحميدان" أن حجم المشاريع التي تم تدشينها خلال هذا العام بلغ 25 مشروعاً، تجاوزت قيمتها 300 مليون ريال، اشتملت على مشاريع إنشائية ومشاريع بنية تحتية، إضافة إلى مشاريع تأهيلٍ وترميم لبعض المباني والمقار الحالية.