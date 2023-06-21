رسمياً.. سلطنة عمان تنضم إلى مشروع “قطار الخليج”

أعلنت سلطنة عمان رسمياً انضمامها إلى الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون الخليجي بمشروع سكة حديد مشترك.

وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، أمس الثلاثاء، مرسوماً بالموافقة على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع السكك الحديدية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ووجه السلطان العماني جهات الاختصاص بإيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية وفقاً لأحكامها، إضافة إلى نشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ صدوره.

ومشروع سكة حديد دول الخليج يهدف إلى ربط جميع دول مجلس التعاون بشبكة قطارات متقدمة يبلغ طولها 2117 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية تفوق 15 مليار دولار.

ويمتد مسار الشبكة المقترحةمن الكويت مروراً بالسعودية إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، ومن السعودية إلى الإمارات، ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.

وصدّقت دول الخليج على المشروع لأول مرة في عام 2009، لكنه تعطل لسنوات.