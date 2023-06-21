بوتين: نشر الجيل الجديد من صواريخ سارمات النووية قريبا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نشر الجيل الجديد من صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات، والقادرة على حمل عشرة رؤوس نووية أو أكثر، بحيث تكون جاهزة للقيام بمهام قتالية، قريبًا.

وأكد بوتين، في كلمة للخريجين الجدد من الأكاديميات العسكرية، اليوم الأربعاء، أهمية "ثالوث" القوات النووية الروسية التي يمكن إطلاقها من البر أو البحر أو الجو.

وأضاف: "المهمة الأبرز هنا هي تطوير الثالوث النووي، وهو ضمان مهم للأمن العسكري الروسي والاستقرار العالمي".

وتابع: "نحو نصف وحدات وتشكيلات قوات الصواريخ الاستراتيجية مزودة بالفعل بأحدث أنظمة (صواريخ) يارس، ويُعاد تجهيز القوات بأنظمة صاروخية حديثة برأس حربي فرط صوتي من طراز أفانجارد".