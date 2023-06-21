“اللحوم ممنوعة”.. نصائح طبية للحجاج من مرضى السكري والقلب والكلى والربو

نصحت مدينة الملك سعود الطبية المصابين بالأمراض المزمنة بزيارة الطبيب قبل سفرهم لأداء مناسك الحج، لإعطائهم جميع التعليمات والأدوية اللازمة للحالة، إلى جانب الحرص على وضع سوار يبين أن صاحبه مصاب بأحد هذه الأمراض.

وشددت على ضرورة امتناع مرضى السكري عن المشي حفاة القدمين، وكذلك وضع ماكينة حلاقة كهربائية بدل الموس لتفادي الإصابة بالجروح.

وأشارت إلى أهمية تحديد جرعات الدواء المناسبة للحالة، وأخذ أهم التقارير الخاصة بها، أو وضع سوار يبين إذا كان مصابًا بالسكري للمساعدة أثناء الحج إذا لزم الأمر، وأخذ جهاز قياس السكر الخاص وكميات كافية من الأدوية المحددة، كذلك الالتزام بالنظام الغذائي والحرص على تناول السوائل بكميات كافية، وخصوصًا في حالة التعرض للهبوط مثل تناول عصير التفاح وملعقة من العسل أو الزبيب، وزيارة أقرب مركز صحي بالمشاعر فورًا عند الشعور بأي تعب.

وبالنسبة لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم، شددت على ضرورة الالتزام وعدم الانفعال، خاصة أن تأدية طقوس الحج قد تعرضهم لبعض التعب والإرهاق الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة والسير الطويل تحت أشعة الشمس.

ونبهت المدينة إلى ضرورة تناول الأدوية، مع مراعاة عدم التخلى عنها في أي مكان يذهب إليه أثناء الحج، وأخذ الأدوية بكمية كافية تستوفي مدة السفر كاملة، كذلك حفظ الأدوية بطريقة سليمة حسب تعليمات الطبيب، والالتزام بأخذ الأدوية في المواعيد المحددة دون خلل أو إهمال، وعدم التعرض للانفعالات الزائدة أو أي مجهود زائد، واستخدام الكرسي المتحرك أثناء السعي والطواف عند الشعور بالإجهاد والتعب.

كما نصحت بالحرص على الذهاب إلى أقرب مركز صحي في المشاعر إذا اشتدت الآلام، والذهاب مباشرة عند الشعور بألم شديد بالصدر وعدم الإهمال، والالتزام بجميع التعليمات حفاظًا على الصحة أثناء موسم الحج.

وشملت النصائح أيضاً مرضى الربو وتضمنت: زيارة الطبيب قبل السفر للاطمئنان ومعرفة التعليمات الخاصة بالحالة للالتزام بها، وعدم التقصير أو الاستهانة بأعراض ضيق التنفس، لذلك من المهم تجنب الزحام الشديد وأخذ قسط من الراحة بشكل متكرر على مدار اليوم.

وشددت في هذا السياق على ضرورة التقيد بالأدوية المحددة سواءً كانت حبوباً أو بخاخات وتناولها بانتظام، واستخدام الكمامات الصحية أثناء الطواف والسعي، والذهاب إلى أقرب مركز صحي بالمشاعر عند الشعور بالتعب أو التعرض للأزمة على الفور.

أما المصابون بأمراض الكلى، فقد أكدت أهمية التأكد من إمكانية أداء فريضة الحج قبل السفر من خلال زيارة الطبيب المختص، والحصول على جميع التعليمات الخاصة بالحالة الصحية، وحمل جميع الأدوية المخصصة وبكميات كافية، وكذلك حفظها في مكان يسهل الوصول إليه من قبل المحيطين، وأيضًا عدم التهاون في مواعيد العلاج المحددة، وتناول السوائل وفقًا لتحديد الطبيب وليس من تحديد المريض نهائيًا، وعدم التعرض لأشعة الشمس قدر المستطاع واختيار الأوقات الليلية للطواف والسعي وعدم تناول اللحوم أثناء الحج حتى لا تؤثر على وظيفة الكلى بشكل مباشر، وفي حالة الشعور بالتعب على المريض الذهاب إلى أقرب مركز صحي بالمشاعر للمساعدة على الفور.