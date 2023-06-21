ملثم يتجول ليلًا لحرق وتمزيق علم المثليين في #الولايات_المتحدة.. والشرطة تبحث عنه (فيديو)

تبحث الشرطة الأمريكية، عن شاب ملثم يتجول يوميًا ليقوم بتمزيق وحرق علم المثليين في الولايات المتحدة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسجل بواسطة كاميرات المراقبة، يظهر قيام شاب ملثم بسكب مادة مشتعلة على علم المثليين المثبت أمام أحد المباني ثم يشعل النيران فيه، ومرة أخرى يقوم بتمزيق العلم والفرار سريعا من مكان الحادث.
وخلال الأيام الماضية تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اليميني المتشدد لورين فوكس، رئيس حزب الإصلاح البريطاني والمرشح السابق لمنصب عمدة لندن وهو يحرق علم المثليين.
وردد فوكس أثناء حرق العلم: "وداعًا.. هذا ليس شهر الفخر"، وجاء ذلك اعتراضًا منه على ما أقره الغرب بتخصيص شهر يونيو للاحتفال بالمثليين.