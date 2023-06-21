ملثم يتجول ليلًا لحرق وتمزيق علم المثليين في #الولايات_المتحدة.. والشرطة تبحث عنه (فيديو)

تبحث الشرطة الأمريكية، عن شاب ملثم يتجول يوميًا ليقوم بتمزيق وحرق علم المثليين في الولايات المتحدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسجل بواسطة كاميرات المراقبة، يظهر قيام شاب ملثم بسكب مادة مشتعلة على علم المثليين المثبت أمام أحد المباني ثم يشعل النيران فيه، ومرة أخرى يقوم بتمزيق العلم والفرار سريعا من مكان الحادث.