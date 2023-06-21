إغلاق تقاطع امتداد الدائري الجنوبي مع الدائري الثاني في #الرياض لمدة 10 أيام

وقالت أمانة المنطقة في بيان إنه تقرر تنفيذ أعمال الصيانة واستبدال فواصل التمدد للجسرين الواقعين عند تقاطع امتداد الطريق الدائري الجنوبي مع الطريق الدائري الثاني بالتعاون مع إدارة المرور.

وأضافت أنه سيتم إغلاق الجسر بالكامل لمدة 10 أيام ابتداءً من تاريخ الخامس حتى الـ14 من ذي الحجة 1444هـ، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق المنحنى القادم من الجنوب والمتجه غربًا إلى امتداد طريق الدائري الجنوبي، على أن يكون الطريق البديل هو الاتجاه شرقًا والدوران عند تقاطع بوابة إسكان الحرس الوطني رقم 1.

وأوضحت أن الإغلاق يشمل أيضًا المنحنى القادم من الشرق والمتجه جنوبًا إلى الطريق الدائري الثاني، على أن يكون الطريق البديل هو الاستمرار غربًا والدوران أسفل تقاطعه مع طريق الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.