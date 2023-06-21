روسيا: دول #الاتحاد_الأوروبي يمارسون عمل “قطاع الطرق” في الاقتصاد

طالبت وزارة الخارجية الروسية، الاتحاد الأوروبي بإرجاع الأموال المجمدة في دول الاتحاد على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه على الاتحاد الأوروبي أن يعيد الأموال المسروقة إلى موسكو، مضيفة: "دول الاتحاد الأوروبي يمارسون عمل "قطاع الطرق" لكن في الاقتصاد".

وتابعت الخارجية الروسية: "دول الاتحاد الأوروبي لجأت إلى اختلاس وسرقة الأموال والممتلكات المجمدة للمواطنين الروس".

وفي سياق مختلف، أكد الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الغرب يريد القضاء على سكان أوكرانيا من خلال إمدادها بالأسلحة.

وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات اليوم، إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة بالأفراد والمعدات.

وقال بوتين، إن الجيش الروسي كبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على خط المواجهة، متابعا: "لا أتحدث عن فقدان الأفراد، فهي كبيرة جدًا، لقد قام رجالنا بتدمير 245 دبابة للعدو ونحو 678 مركبة مدرعة من أنواع مختلفة".