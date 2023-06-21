لتغطية احتياجات موسم الحج.. ميناء جدة الإسلامي يستقبل أكثر من 1,7 مليون رأس ماشية

تستعد المملكة لتغطية احتياجات موسم الحج 1444 من الماشية، إذ أعلن ميناء جدة الإسلامي، عن استقبال نحو 1,720,485 رأس ماشية حية.

وقال الميناء إن 81 سفينة وصلت منذ بدء موسم الحج لاستيراد المواشي الحية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد المواشي بنهاية موسم استيراد المواشي أكثر من مليوني رأس ماشية حية.

وأشار ميناء جدة في بيان صحفي إلى أنه خصص 5 أرصفة لاستقبال سفن المواشي، وتميزت عملية التفريغ بكفاءة تشغيلية عالية، عكست نجاح الجهود التي تبذلها "موانئ" لتطوير البنية الأساسية بالموانئ السعودية، بما يسهم في توفير احتياجات موسم الحج لعام 1444هـ، وتلبية متطلبات السوق المحلية من الأضاحي.

ويعد ميناء جدة الإسلامي المنفذ الرئيسي لتقديم الخدمات اللوجستية بموسم الحج.