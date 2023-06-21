وزير الإعلام: بعض المنصات الدولية تبث محتوى مخالف للمبادئ والأخلاق

ألقى وزير الإعلام سلمان الدوسري، كلمة خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب، اليوم الأربعاء، أكد خلالها أهمية التصدى للوسائل الدولية التي تبث محتوى مخالف للقيم والأخلاق.

وقال سلمان الدوسري خلال كلمته إن اجتماع وزراء الإعلام العرب اليوم جاء لمناقشة عدة أمور ومن أبرزها مقترح دليل معايير التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية والموجهة للأطفال والمراهقين.

وأضاف وزير الإعلام: "نواجه تحديا مشتركا يتمثل في بث بعض المنصات الدولية محتوى يخالف المبادئ الدينية والثقافية والأخلاقية العربية دون احترام لحق كل مجتمع".

وعقد اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في العاصمة المغربية "الرباط" من أجل مناقشة أهم القضايا المتعلقة بصناعة الإعلام في الدول العربية.