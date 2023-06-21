خفر السواحل الأمريكي يعلن تطورات جديدة في البحث عن الغواصة المفقودة

كشف خفر السواحل الأمريكي، عن آخر تطورات عملية البحث عن الغواصة السياحية المفقودة، مشيرا إلى أن عملية البحث عن غواصة السياح المفقودة معقدة جدا.

وقال خفر السواحل الأمريكي، في تصريحات اليوم إن البحث عن الغواصة المفقودة لم يسفر عن أي نتائج لكنه مستمر، مشيرا إلى أن أعمال البحث عن الغواصة المفقودة تتم في منطقة سمع بها ضجيج.

وأضاف خفر السواحل الأمريكي، أن مساحة منطقة البحث عن الغواصة المفقودة هي ضعف ولاية كونيتيكت.

وأكد أن الطائرات الأمريكية رصدت أصواتا تحت الماء في عمليات البحث عن الغواصة المفقودة، مشيرا إلى أن الركاب على متن الغواصة المفقودة لديهم حصص غذائية محدودة.