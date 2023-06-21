مدة الزعل بين الزوجين.. مستشار أسري يحدد عدد الساعات التي يجب ألا تتجاوزها

حذر المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان من طول مدة للزعل بين الأزواج.

وأضاف في تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن بعض الأزواج يستمر الزعل بينهما أسابيع ولا يجلسان للحوار لحل خلافهما رغم أن مدة الزعل يجب ألا تزيد عن 7 ساعات، موضحا أن الحياة الزوجية ليست ميدانا للصراع والشقاق بل هي سكينة ومودة وتفاهم وتغافل وتغافر وتسامح وتقدير واحترام.

وتابع: "الحزن والأسى على مافات والخوف والقلق على ماهو آت هي أكثر ما تنغص على الإنسان حياته، مامضى فات والمؤمل غيب ولك الساعةُ التي أنت فيها، عقلك إما يكون محفزاً وداعماً لك أو مثبطاً ومحبطاً لك، غير أفكارك تتغير حياتك، تفاءل توقع الأفضل، أنت تملك الكثير لكنك قد تنشغل بفقد القليل".