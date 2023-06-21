تصعيد خطير في #جنين.. وأمريكا “قلقة”

تصاعدت حدة الاشتباكات بين مستوطنين وفلسطينيين قرب جنين، واستهدفت قوات الاحتلال مركبة شمال جنين، بعد إطلاق نار استهدف بوابة مقيبلة.

وحذر البرلمان العربي، من مغبة التصعيد الخطير للمستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مختلف المدن الفلسطينية، وآخرها اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مختلف قرى ومدن الضفة الغربية ما أوقع عددا من المصابين والضحايا الأبرياء، وأدى إلى تدمير الكثير من الممتلكات، تواكبا مع اعتداءات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وآخرها في جنين.

وأعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن "قلقها العميق" ازاء تصعيد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة أن تقارير عن هجوم شنه اسرائيليون على قرية فلسطينية "مقلقة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل بعد إدانته مقتل 4 اسرائيليين قبلها بيوم في مستوطنة عيلي "نشعر بقلق عميق ازاء تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الاخيرة".