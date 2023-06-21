تطبيق نظام إدارة النفايات بشكل كامل في موسم الحج

يعود المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" لاستئناف أعماله خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ.

أهداف مشاركة موان

تطبيق نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية بشكل كامل في موسم الحج.

الاستفادة من نتائج تنفيذ الأعمال والمبادرات المقررة ضمن خطة أعمال المركز.

تنظيم أنشطة إدارة النفايات وتطوير القطاع نحو تحقيق الاستدامة البيئية والمالية.

تقديم صورة مشرفة تعكس تطور منظومة إدارة النفايات بالمملكة.

تفعيل مبادرات تسعى إلى تنظيم القطاع في موسم الحج وتمكين المبادرات والممارسات الإيجابية المرتبطة بالمنظومة بالتعاون مع الجهات المختلفة ذات العلاقة.

ويقدِّم المركز في الموسم عدَّة مبادرات، مثل مبادرة النفايات البلدية الصلبة ،والاستفادة من الإحرامات،وخفض معدل النفايات المتولدة خلال موسم الحج، ومبادرة تعزيز السلوك الواعي بإنتاج النفايات،والإسهام في إعادة التدوير، ومبادرة تمكين التخلص الآمن من نفايات المسالخ والمجازر.