السعودية تواصل تحقيق التقدم في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية لهذا العام

حققت السعودية المركز الثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى دول مجموعة العشرين، مواصلة بذلك تقدمها في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية.

وكشف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية (IMD) لهذا العام، عن قفزة المملكة 7 مراتب مقارنة بمركزها في العام الماضي.

واحتلت السعودية المركز الأول في مجالس الإدارات على مستوى دول العشرين، والمركز الثاني في مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي)، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء.

وجاءت المملكة ثالثاً في مؤشر السوق المالية، وخامسة في مؤشر أسواق الأسهم (توفير التمويل للشركات) بين دول المجموعة.